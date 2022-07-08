Хабаровск, , 08:01 — REGNUM Хабаровский бренд одежды покорил «Московскую неделю моды», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Платья из Хабаровска

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Хабаровские модельеры бренда Paulain представили на суд жюри коллекцию коктейльных платьев и получили высокие оценки жюри.

Предприятие является одним из ведущих производителей легкой промышленности в регионе. Штат — 35 человек. За 20 лет работы создано более 100 тыс. платьев. Компания активно развивается несмотря на антироссийские санкции.

Поиском партнеров для хабаровского бренда занимается в том числе и Центр поддержки экспорта Хабаровского края. Отмечается, что в 2019 году были заключены контракты на поставку вечерней одежды в Латвию, Саудовскую Аравию, США и Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, Гостями первой «Московской недели моды», прошедшей с 20 по 26 июня, стали свыше 1,6 млн человек.