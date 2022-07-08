Донецк, , 08:01 — REGNUM Несколько районов Донецка и населённый пункт Михайловка были обстреляны из артиллерии украинскими боевиками. Об этом 8 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что в 03:00 (совпадает с мск) ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Буденновскому району Донецка, в 03:05 три снаряда калибра 155 мм по Ленинскому районо и еще пять снарядов калибра 155 мм Кировскому и Ворошиловскому районам города.

Также отмечается, что в 03:55 украинские нацисты выпустили три снаряда калибра 152 мм по Михайловке, в 04:55 — три снаряда калибра 152 мм по Петровскому району Донецка и в 05:29 — пять снарядов калибра 155 мм по Кировскому району.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что митинг-концерт «Сила V правде» в поддержку проведения специальной военной операции в защиту Донбасса состоялся 7 июля в приморском городе Артём.