Иркутск, , 08:00 — REGNUM По случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил жителей региона с праздником. В его обращении сказано:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с супругой Телеграм-канал губернатора Приангарья Игоря Кобзева

«Сегодня в России отмечается замечательный и по-настоящему тёплый праздник. День семьи, любви и верности. День почитания святых Петра и Февронии, к которым обращались в случае проблем в семье и личной жизни.

Забота о семье, о детях всегда в России была важнейшей ценностью. Таковой она остаётся и сегодня. Семья — это наш тыл, наша тихая гавань, где всегда поддержат и помогут. Так всегда было и в моей семьей. Эти вечные ценности мы прививаем и своим детям. И сегодня — отличный повод ещё раз сказать спасибо семье, близким, любимым и родным людям.

Берегите свою семью. И ту, в которой родились, и ту, которую создали сами. Ведь семья — основа всего. С неё начинается любовь к Родине. Она — тот фундамент, на котором строится наше общество.

От всего сердца желаю всем семьям сохранять тепло и уют, уважение и доверие. Желаю всем здоровья и всего самого доброго».

Как сообщало ИА REGNUM, указ, устанавливающий 8 июля Днём семьи, любви и верности, президент России Владимир Путин подписал в конце июня 2022 года. Отмечается, что такое решение было принято в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.

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