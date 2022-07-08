Москва, 8 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала новые данные о 2500 сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины и о лицах, связанных с ними. Данные опубликованы 7 июля на сайте «Немезида».

geralt Хакер

Это уже вторая часть документов, опубликованных группой российских хакеров RaHDit. Всего в этот раз были выложены данные 2500 человек. В широкое распространение попала как информация о сотрудниках ГУР, так и о проживающих с ними родственниках, а также о лицах, получавших выплаты со счетов ведомства.

При этом из опубликованной информации можно узнать о судимостях и о пагубных привычках сотрудников ГУР. В частности, среди них есть наркозависимые, а также судимые за грабежи, разбой, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также за изнасилования.

Хакеры заверили, что не допустят попадания в широкий доступ данных о несовершеннолетних родственников сотрудников разведки Украины. Уточняется, что всю информацию о лицах, контактирующих с украинской разведкой, хакеры передали в правоохранительные органы.

Напомним, группа хакеров RaHDit уже выкладывала в широкий доступ данные о тысяче сотрудников ГУР военного ведомства Украины.