Молдавия, 8 июля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Находящийся под домашним арестом бывший молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавию принуждают приобретать оружие Североатлантического альянса. Об этом он сказал в эфире телеканала Publika TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Экс-глава государства считает, что купленное вооружение будет направлено «против Востока», а не в сторону Запада, и оно «обязательно выстрелит». Он предположил, что речь может идти и об устаревшем оружии.

Додон напомнил, что ситуация на Украине обострилась из-за того, что последние десять лет Киев получал много вооружений от Запада, который продолжает выделять деньги киевскому режиму на военные цели, а не на поддержку экономики или социальные программы.

Экс-президент допустил, что молдавские власти могут организовывать через свою территорию доставку оружия Украине. Он добавил, что безопасности Молдавии угрожает нынешнее руководство республики, а не Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля заместитель департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что выделенный Западом транш для Молдавии на приобретение военной техники не будет способствовать безопасности страны и урегулированию ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).