Ангарск, Иркутская область, 8 июля 2022, 07:53 — REGNUM Первую в Иркутской области установку по производству органического удобрения запустили на Ангарской птицефабрике, сообщил 8 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Установка по производству органического удобрения на Ангарской птицефабрике
Установка по производству органического удобрения на Ангарской птицефабрике
Правительство Иркутской области

По его словам, это позволит решить сразу две задачи: обеспечить утилизацию отходов жизнедеятельности птицы и произвести удобрения.

«На птицефабрике установлены два ферментера объемом 200 тонн. В них под воздействием аэробных бактерий птичий помет становится концентрированным органическим удобрением. В итоге производство стало безотходным, закрытого цикла.

Готовый продукт вполне может конкурировать с минеральными удобрениями. Такую технологию в России применяют более 10 лет. У нас в регионе Ангарская птицефабрика стала первым предприятием, где будут работать такие установки По большому счёту, эту историю надо масштабировать на всю область. Так наши аграрии смогут в полной мере быть обеспечены органическими удобрениями», — пояснил глава Приангарья.

Он также напомнил, что власти готовы возмещать аграриям до 70% затрат на покупку оборудования для удаления и переработки биологических отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ране о том, что западные санкции напрямую снизили трафик зерна и удобрений, известил президент страны Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо.

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