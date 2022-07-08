Ангарск, Иркутская область, 8 июля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Первую в Иркутской области установку по производству органического удобрения запустили на Ангарской птицефабрике, сообщил 8 июля в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области Установка по производству органического удобрения на Ангарской птицефабрике

По его словам, это позволит решить сразу две задачи: обеспечить утилизацию отходов жизнедеятельности птицы и произвести удобрения.

«На птицефабрике установлены два ферментера объемом 200 тонн. В них под воздействием аэробных бактерий птичий помет становится концентрированным органическим удобрением. В итоге производство стало безотходным, закрытого цикла.

Готовый продукт вполне может конкурировать с минеральными удобрениями. Такую технологию в России применяют более 10 лет. У нас в регионе Ангарская птицефабрика стала первым предприятием, где будут работать такие установки По большому счёту, эту историю надо масштабировать на всю область. Так наши аграрии смогут в полной мере быть обеспечены органическими удобрениями», — пояснил глава Приангарья.

Он также напомнил, что власти готовы возмещать аграриям до 70% затрат на покупку оборудования для удаления и переработки биологических отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ране о том, что западные санкции напрямую снизили трафик зерна и удобрений, известил президент страны Владимир Путин на встрече с индонезийским коллегой Джоко Видодо.

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