Кемерово, , 07:53 — REGNUM В Кемеровской области на «Фестивале Кедра» установят рекорд России. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Шишки

Межрегиональный фестиваль представителей тюркских народов Западной Сибири пройдёт 16 и 17 июля на стадионе «Металлург» в посёлке Мундыбаш Таштагольского района. На нём планируется установить рекорд страны по варке варенья из молочных кедровых шишек.

На празднике можно будет познакомиться с традиционными промыслами шорцев и попробовать свои силы в спортивных традиционных состязаниях.