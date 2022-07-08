Пномпень, 8 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Главы МИД Камбоджи и Лаоса провели встречу в рамках саммита комиссии по двухсторонним отношениям и договорились об усилении сотрудничества между странами. Об этом говорится в заявлении камбоджийского министерства иностранных дел.

(сс) beejees Статуи на территори Ангкор-Вата. Камбоджа

«Обе стороны подтвердили общую приверженность дальнейшему углублению сотрудничества, чтобы способствовать национальному развитию и благополучию своего народа, а также решать текущие огромные региональные и глобальные проблемы, в частности, вопросы пандемии COVID-19 и постпандемийного восстановления», — говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности, экономики, торговле, туризма и инвестиций. Также Камбоджа и Лаос усилят пограничный контроль, чтобы эффективней бороться с контрабандой и вывозом природных ресурсов. Кроме того, были достигнуты договоренности о сотрудничестве в множестве друг сфер, включая сельское хозяйство, культуру, спорт, науку, здравоохранение и экологию.

Уточняется, что следующий саммит между Камбоджей и Лаосом состоится в 2024 году.