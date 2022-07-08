Мумбаи, Индия, 8 июля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В крупнейшем мегаполисе Индии Мумбаи и прилегающих районах из-за мощных муссонных ливней 8 июля вводится красный уровень опасности. Об этом объявил Индийский метеорологический департамент.

Rajesh Rathod Мумбаи

По данным метеорологов, сильные дожди также ожидаются в расположенных неподалёку городах Тхана, Палгар, Ратнагири и ряде других.

Дожди, постепенно усиливаясь, продолжаются в Мумбаи с понедельника, 4 июля. В настоящее время из-за потоков воды затруднено движение по ряду городских магистралей, некоторые улицы оказались полностью затоплены.

Для предотвращения гибели людей, которых потоком воды может унести в Аравийском море, власти города запретили посещать пляжи.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 179 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными ливнями на северо-востоке Индии в штате Ассам.