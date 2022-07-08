Якутск, 8 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Житель села Тополиное в Якутии Григорий Баишев был вынужден голыми руками отбиваться от медведя, напавшего на него в оленеводческом стаде в отдалённой местности. Он остался жив благодаря охотничьей собаке и тому, что смог сохранить спокойствие, сообщил 8 июля телеканал «Якутия 24».

Mattyman17 Медведь

Читайте также: В Приморье женщина попала в реанимацию после нападения медведя

«Гриша пошел вниз, недалеко от стойбища. Из-за обильных дождей размыло все берега, образовались обрывистые места — ничего не было видно. В этой темноте он увидел, что на него бежит медведь, тогда Гриша побежал, но поскользнулся на мелкой воде и упал. Медведь схватил его за правую ногу, ниже колен, Гриша стал пинать его другой ногой, бил левой рукой, а правой кидался камнями», — рассказала жена оленевода Айталина Баишева.

Его сестра, чумработница, увидела, как медведь повалил оленевода и лежал на нём сверху. Началась суматоха, и пока люди бегали за ружьём, собака отогнала зверя обратно в лес. У оленевода после встречи с медведем остались раны на ноге и руке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года медведь напал на женщину в городе Артём Приморского края. Женщина получила многочисленные травмы и попала в реанимацию.