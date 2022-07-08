Екатеринбург, , 07:50 — REGNUM В океанариум Екатеринбурга привези 20 видов экзотических рыб из России, Индонезии и Вьетнама. Всего в уральскую столицу доставили 238 особей, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Рыбы joakant

Коллекцию океанариума также пополнят гидробионты — организмы, приспособленные к обитанию в водной среде. Их доставили в аэропорт «Кольцово» из Москвы.

Отмечается, что подконтрольный груз ввезён с соблюдением необходимых требований. Нарушений не выявлено.