Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM Свердловская область вошла в список лидеров по числу компаний-банкротов. При этом показатель на 8,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, следует из данных реестра «Федресурса».

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В списке лидеров по числу компаний банкротов Средний Урал оказался на пятом месте. За первое полугодие в регионе обанкротились 157 фирм.

По данным аналитиков, больше всего компаний банкротов в Москве (1099) и Московской области (436). Высокие показатели также отмечаются в Санкт-Петербурге (420) и Краснодарском крае (178) человек.