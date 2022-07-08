Междуреченск, Кемеровская область, , 07:45 — REGNUM В Кемеровской области во время поисково-спасательной операции на шахте «Распадская-Коксовая» умер один из горноспасателей. Об этом сообщает сайт NGS42. RU со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Горноспасатели Dnmchs.ru

«Во время спасательных работ одному из сотрудников стало плохо, его вывели из шахты, но он, к сожалению, скончался», — уточнил собеседник портала.

Причины смерти пока не известны.

Напомним, что в кузбасской шахте «Распадская-Коксовая» продолжаются поиски переставшего выходить на связь после обрушения 5 июля шахтёра.

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