Салехард, , 07:42 — REGNUM На Ямале с начала 2022 года ВИЧ-инфекцию выявили у 81 человека. Об этом сообщает СПИД-центр ЯНАО.

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Врачи рекомендуют каждому жителю Ямало-Ненецкого округа регулярно проходить тестирование и знать свой ВИЧ-статус, а также вести безопасный образ жизни, соблюдая меры профилактики.

«Напоминаем, существует всего три пути передачи ВИЧ-инфекции: через кровь, незащищенный половой контакт, от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания», — уточнили в СПИД-центре ЯНАО.

Всего на Ямале проживает 2361 человек с вирусом иммунодефицита человека. Основная часть заражений произошла половым путём, отмечают в центре.