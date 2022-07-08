Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. На Камчатке после майского затишья в июне резко увеличилось количество регистрируемых браков — за месяц в отделах ЗАГСа семейными узами себя связали 229 пар, в мае — 120, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

FrankWinkler Свадьба

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В первый день июля, когда Камчатка отмечала 15-летие со дня создания края, было зарегистрировано 25 браков.

В июне в регионе появились на свет 242 ребёнка, что на 15 меньше, чем в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, почти треть новорожденных в Чувашии являются первенцами в семьях. При этом мальчиков рождается больше, чем девочек.