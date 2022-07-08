Чита, 8 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Министерство культуры Забайкалья опубликовало новый выпуск онлайн-журнала о «Пушкинской карте». Как сообщает 8 июля министерство культуры региона, о мероприятиях, которые пройдут в ближайшую неделю и доступны для посещения по «Пушкинской карте», рассказывает новый выпуск онлайн-издания министерства культуры Забайкальского края и портала Культура75. рф — цифровой журнал «Веди себя культурно».

Минкультуры Забайкалья Новый выпуск онлайн-журнала о «Пушкинской карте»

Создатели издания собрали информацию о каждом мероприятии, которое можно посетить в крае по «Пушкинской карте» с 8 по 15 июля. На каждой странице содержится описание мероприятия, а также QR-код, по ссылке которого можно будет приобрести билет онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, начале работы цифрового журнала «Веди себя культурно» министерство культуры Забайкалья и портал Культура75. рф известили 1 июля. Он призван информировать о мероприятиях, которые пройдут в ближайшую неделю и доступны для посещения по Пушкинской карте.

В Забайкальском крае сегодня по «Пушкинским картам» можно посещать мероприятия 65 государственных и частных учреждений культуры. Полный перечень учреждений можно посмотреть на сайте КУЛЬТУРА. РФ.

Читайте также: В Забайкалье создали онлайн-журнал о Пушкинской карте