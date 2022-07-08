Бали, Индонезия, , 07:38 — REGNUM Встречи с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии запланированы у министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях саммита глав МИД стран G20, который проходит на индонезийском острове Бали. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба МИД России.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пройдут встречи с главами МИД Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии», — указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне Лавров встретился главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Лавров прибыл на саммит глав внешнеполитических ведомств стран G20. Обстановка на саммите отличается крайней напряжённостью в связи с конфликтом на Украине.

Отмечается, что ряд глав МИД западных стран отказались принимать участие в ужине из-за присутствия Лаврова. Также была отменена традиционная для подобных саммитов фотосессия в связи с отказом глав внешнеполитических ведомств нескольких стран фотографироваться рядом с Лавровым.

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