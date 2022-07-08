Якутск, 8 июля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Лесопожарная обстановка в Якутии остаётся сложной, в регионе рассматривают возможность введения межрегионального режима ЧС с Хабаровским краем. Об этом заявил на заседании комиссии по ЧС первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников, сообщило ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«Возможно, будет объявлен режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера, который способствует прибытию дополнительных сил. Это, безусловно, поможет в борьбе со стихией», — сказал Дмитрий Садовников.

По его словам, огнём охвачены в основном южные и юго-восточные районы Якутии. Пока ситуация улучшилась, так как в республике начались дожди, но они закончатся уже к началу следующей недели.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании КЧС глава Якутии Айсен Николаев поручил воспользоваться благоприятными погодными условиями и в кратчайший срок дотушить уже локализованные возгорания в регионе.