Орск, Оренбургская область, , 07:36 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области в ближайшее время откроется торговый центр «Европейский», работа которого была под запретам в течение трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговый центр

С 2019 года ТЦ не функционировал из-за нарушений правил пожарной безопасности. Весной 2022 года объект обрёл нового владельца, который всерьез задумался о безопасности здания и предпринял необходимые меры.

»Решением суда разрешена работа трех этажей здания. На четвертом собственнику предстоит расширить дверные проемы в кинозалах. До этого момента кинотеатр будет закрыт для зрителей», — сказали в городской администрации.