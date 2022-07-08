Лысьва, Пермский край, , 07:34 — REGNUM В городе Лысьве Пермского края местных жителей напугали звуки автоматных очередей. В соцсети появилась видеозапись с отчетливыми звуками выстрелов.

Автомат Kurdpa.net

Подписчики пабликов в соцсети «В Контакте» строили разные версии. Предполагали, что рядом идут учения, хулиганят с использованием холостых патронов. Вспомнили и про начало охотничьего сезона.

Инцидент произошёл вечером 6 июля. Испуганные пермяки сообщили, что от греха подальше загнали детей домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что в полицию поступило заявление от местной жительницы о звуках, похожих на выстрелы, в районе коллективного сада. Прибывшие на место правоохранители обследовали территорию, но никого не обнаружили. В настоящее время по факту стрельбы проводится проверка, информирует издание »КП-Пермь».