Чита, 8 июля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Забгидромет известил о повышении уровня воды на реках края, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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По данным синоптиков, 8–9 июля в регионе сохраняется угроза подъема уровня воды в реках края с подтоплением пойм, дорог, мостов и приусадебных участков.

«8 июля по северным и восточным, 9 июля по восточным и юго-восточным районам Забайкальского края рост уровней воды продолжится, угроза подтопления пойм, дорог, мостов и приусадебных участков сохраняется», — оповещает Забайкальское УГМС.

7 июля на реках Амур, Чита, Ингода, Нерча и малых рек восточных районов края уровень воды поднялся на 12-67 сантиметров, на реке Чара — 77 сантиметров. Уровень рек Каренга и Витим изменился на 114 и 189 сантиметров соответственно. На остальных реках края повышение уровня воды варьируется в пределах 1-11 сантиметров. По прогнозу на 8–9 июля на реках Амур уровень воды повысится до 94 сантиметров, на большинстве рек края рост уровней воды продолжится, наиболее интенсивный рост ожидается на реках Амур, Шилка, Ингода, Чита, Нерча и Витим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Забайкальского края предупредили о продлении штормового предупреждения: до 11 июля погода в регионе будет определена высотным циклоном. Наиболее интенсивные осадки пройдут по восточным, северным и юго-восточным районам Забайкальского края, то есть по всей его восточной половине.

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