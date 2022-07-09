08:17 08.07.2022

В первом полугодии 2022 года в Чебоксарах зарегистрировано 1100 браков, появились на свет более 2,5 тысячи малышей.

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По его словам, праздник 8 июля «стал для россиян символом преданности и крепкого союза, самых тёплых чувств и домашнего уюта».

В Красноярске 9 июля в рамках проекта «В центре Мира» нескольким семьям вручат медали «За любовь и верность». Награждение приурочено к празднованию в России Дня семьи, любви и верности.

Благополучие семей Амурской области является приоритетной задачей регионального правительства. Об этом заявил глава Приамурья Василий Орлов , поздравляя жителей России и области с Днём семьи, любви и верности 8 июля.

Подробности в материале: Глава ЕАО в День семьи, любви и верности назвал семьи опорой региона

Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн поздравил жителей региона и России с Днём любви, семьи и верности. Он пожелал детям в семьях расти здоровыми и в любви.

Подробности в материале: В Ленобласти за полгода зарегистрировано более трех тысяч браков

В Ленинградской области за первую половину 2022 года более 3 тыс. пар зарегистрировали свои отношения в ЗАГСах, сообщила 8 июля начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова .

Для тех, кто только планирует завести семью, и для тех, кто уже счастлив в браке, работают специальные электронные сервисы Госуслуг. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», доступны они не только в День семьи любви и верности, но и в любой день в году, 24 часа в сутки.

В Хабаровске на набережной, в парках и скверах, в жилых кварталах в честь Дня семьи, любви и верности раздавали белые ромашки.

Родные и близкие дают нам заботу, поддержку и внимание, и мы отвечаем им тем же. В семьях хранят и передают из поколения в поколение нравственные, культурные и духовные ценности. Дать ребенку по-настоящему счастливое детство может только крепкая и дружная семья…».

«День семьи, любви и верности — один из самых душевных и теплых российских праздников. Он стал доброй традицией и заслуженно получил в этом году государственный статус.

По случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с праздником. В его обращении сказано:

«У каждого из нас есть место, где мы чувствуем себя в безопасности, мире и уюте, где набираемся сил и вдохновения, — это наша семья. Родные люди нас любят не за что-то, а просто потому, что мы есть, верят в нас, направляют и поддерживают. А наша задача — оправдывать это доверие», — написал на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Он поздравил петербуржцев с Днем семьи, любви и верности.

Законопроект о нерабочем Дне семьи, любви и верности внесли в Госдуму депутаты во главе с Ниной Останиной (КПРФ).

Читайте также: В Ленобласти за полгода зарегистрировано более трех тысяч браков

В Ленинградской области за первую половину 2022 года более 3 тыс. пар зарегистрировали свои отношения в ЗАГСах, сообщили 8 июля начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

Во Владивостоке не будут проводить праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Иркутск. Вручение медалей «За любовь и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 8 июля, по случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России, вручил медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет.

10:07 08.07.2022

Глава Чувашии Олег Николаев, поздравляя с праздником, отметил, что семья — это «источник духовности и гарант передачи опыта, культуры и традиций чувашского народа от старшего поколения младшему, формирования и воспитания личности, гражданина и патриота своей страны». Он подчеркнул, что в республике ежегодно растёт число многодетных семей:

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Всего в Чувашии реализуются меры поддержки семей по 74 направлениям, около 55 тыс. семей с детьми получают социальные выплаты.

10:09 08.07.2022 Искусствовед об образах Петра и Февронии в искусстве и памятниках святым Татьяна Сухорукова, доцент кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации, член Союза художников России, рассказала о многочисленных памятниках Петру и Февронии в России, художественном образе святых и сюжете идеального небесного брака в искусстве. Эксперт отметила, что скульптурная композиция, посвященная Петру и Февронии, была установлена в нашем городе 16 сентября 2011 года, поскольку именно в сентябре православная церковь чтит этих святых. Но памятник безусловно связан и с Днем семьи, любви и верности. Авторами композиции стали скульптор Анатолий Скнарин и архитектор Юрий Дворников. Сама скульптура была изготовлена в литейной мастерской Валерия Тарасенко. При этом данная композиция не единственная в нашей стране: подобные ей установлены в различных городах России. Первой в их ряду является установленная 8 июля 2008 года в Муроме, на родине святых. «Во всех памятниках в честь Петра и Февронии изображены две фигуры. Различны атрибуты и природная среда в месте установления. В Ростове-на Дону — это зелень парка. Композиция установлена на верхней площадке лестницы, которая сравнима с постаментом и подчёркивает символическую значимость скульптуры. Пётр и Феврония — идеальные супруги — изображены в момент венчания, центрального события в таинстве брака. Неслучайно их головы украшены подобием венков, а смысловым центром композиции является кольцо, которое Пётр намерен надеть на палец Февронии. Фигуры почтительно стоят по обе стороны стилизованного православного креста. Его поперечную перекладину образует изображение Богородицы», — прокомментировала Татьяна Сухорукова. Специалист также подчеркнула: несмотря на то, что святые были канонизированы еще в XVI веке, их запечатлённые образы крайне малочисленны. Искусствовед назвала самую раннюю икону 1618 года «Святые благоверные князь Пётр и княгиня Феврония Муромские с житием», которую заказал муромский воевода Андрей Палицин. В 1669 году по заказу Сидора Лопатина была написана другая икона — «Муромские чудотворцы с житием». Здесь Пётр и Феврония изображены в одном из клейм иконы. В середине ХVI века Ермолай-Еразм написал «Повесть о Петре и Февронии». «В средневековой культурной традиции не стремились к созданию реалистичных портретных образов. До наших дней дошёл идеальный образ супружеской пары, сочетавшейся христианским браком», — рассказала Татьяна Сухорукова. Сюжет венчания и идеального небесного брака, по словам эксперта, встречается также в европейском искусстве. Так, например, «Большие французские хроники» XI—XV вв. содержат иллюстрации со сценами обручения молодоженов. А в Пинакотеке Брера (Милан) хранится панель «Обручение девы Марии», написанная в 1504 году Рафаэлем Санти. Праздник Семьи, любви и верности отмечают не только в России, но и во многих странах Европы.

10:11 08.07.2022 В Оренбургской области в 2021 году органами ЗАГС зарегистрировано 11,8 тыс. браков. На областной центр приходится 28,3% бракосочетаний, сообщает Оренбургстат. Популярными для свадьбы являются летние месяцы и начало осени. В 2021 году в июне зарегистрировано 11% от общего числа браков, июле — 12,6%, августе — 13,5%, сентябре — 10,7%. Наименьшее количество браков зарегистрировано в мае — 4,4%. Читайте подробнее: Оренбуржцы избегают бракосочетаний в мае

10:12 08.07.2022 Всего за 2021 год в Красноярском крае было зарегистрировано 19 897 браков. Читайте также: В Красноярском крае назвали самые «свадебные» месяцы

10:28 08.07.2022 Сегодня, 8 июля, на территории Коми запрещена продажа алкоголя. Ограничение не распространяется на рестораны и кафе. Об этом: В Коми в День семьи, любви и верности запретили продажу алкоголя

10:35 08.07.2022 В Тюменской области более 3200 семейных пар обратилось за выплатой к юбилею совместной жизни. Такие семьи получили уже более 58 млн рублей. Подробности в материале: В Тюменской области за любовь и верность поощрили выплатой 3,2 тыс. пар

10:53 08.07.2022 В Калуге состоялся торжественный приём губернатора Владислава Шапши для 26 семейных пар — по одной из каждого муниципального образования области. За личный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей губернатор вручил почётные грамоты оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации каждой приглашенной семейной паре. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Читайте также: Шапша поздравил 26 семейных пар калужан с Днём семьи, любви и верности

11:08 08.07.2022 Эксперты ЮФУ рассказали о Дне семьи, любви и верности, его истории и традициях Теолог об истории праздника Артур Антонян, старший преподаватель кафедры философии, религии и религиоведения, к. ф. н., рассказал об истории праздника, Петре и Февронии и причинах появления Дня семьи, любви и верности. Эксперт отметил: несмотря на популярность, праздник является относительно новым. День семьи, любви и верности стал официальным только в 2008 году. До этого он отмечался только в отдельных регионах, например, в Волгоградской и Белгородской областях. При этом сам праздник приурочен к почитаемым в православной церкви святым Петру и Февронии Муромским, которые жили еще в XIII веке. А канонизация (т. е. причисление к лику святых) произошла в XVI веке. Тогда и была составлена повесть о Петре и Февронии — изложение их жития. По словам теолога, такой хронологический разрыв не позволяет с достоверной точностью составить жизнеописание, поэтому в житийной литературе о них заметны элементы фольклора. Специалист также подчеркнул, что в других православных странах Петра и Февронию тоже почитают. Но такой популярности, как в России, они не имеют. «Сам праздник как некий образец семейной жизни был приурочен не просто к каким-то отдельно взятым святым, а именно к семейной паре. Семейных пар в православных святцах достаточно большое количество. Здесь можно вспомнить Иоакима и Анну — родителей богородицы Марии. Это Кирилл и Мария — родители Сергия Радонежского. То есть почитание семейных пар на Руси было издревле. Именно для этого летнего праздника были выбраны Петр и Феврония. Как раз 8 июля — это день их праведной кончины. Этот день почитается в православной церкви. День перехода в жизнь вечную. Некая памятная дата», — прокомментировал Артур Антонян. Теолог отметил, что подобных праздников в России не было. Были дни почитания святых, но без акцентов на семье, любви, верности и т.д. По словам эксперта, эти понятия были незыблемыми и не подвергающимися сомнению, как это происходит в наши дни. Сегодня же эта проблема актуализируется. И в качестве некой антитезы этой проблеме создаются, выносятся в медийное пространство такие праздники, как День семьи, любви и верности. «Государство давно занимается проблемами семьи, детства, воспитания. И праздники эти как никогда востребованы. Почему в древности не отмечались подобные мероприятия? Потому что сами понятия семьи, любви и верности были некой данностью в традиционном, можно сказать, архаичном обществе, которое формируется, кристаллизуется на духовных идеалах. Большая часть населения такого общества живет в укладе традиций. Но сегодня мы видим, как традиционный институт семьи подвергается некой трансформации, деформации. Появляются такие движения, как «чайлдфри», то есть брак без продолжения рода, без детей. И государство, озабоченное проблемой демографического кризиса: снижения рождаемости и потери семьи как некой ячейки общества, в опоре на традицию пытается популяризировать эти праздники. И тем самым создавать некую конструктивную базу для воспитания подрастающего поколения, для того чтобы сегодня молодые люди видели какую-то нравственную опору в традиционных для нас образах, персонажах, как святые Петр и Феврония», — заключил Артур Антонян.

11:09 08.07.2022 Культуролог о религиозной и светской сторонах праздника Олеся Мурадьян, доцент кафедры теории культуры, этики и эстетики, к. ф. н., рассказала о значении Дня семьи, любви и верности, его религиозных и светских традициях и сопоставлении с Днем Святого Валентина. Говоря о значении праздника, эксперт отметила, что для русской культуры всегда была характерна соборность. Поэтому для русского человека особенно ценны праздники и памятные дни, показывающие значимость сплочения. По словам культуролога, когда речь идет о «малой церкви» (так в христианстве называют семью), открывается новый горизонт восприятия подобных праздников. «Поэтому, мне кажется, что для современной российской культуры, а особенно для молодежи, напоминание о ее особенностях, о ключевых характеристиках очень важно. 8 июля — это «День семьи, любви и верности». Обращаясь к формулировке, мы можем увидеть здесь три грани, соединенные вместе и дающие основной смысл нашей жизни в этом мире — семья, как малая церковь, любовь, как основа, так как сам Бог есть любовь, а также верность, как приверженность тем взглядам, той жизни, которая должна совпадать у двух любящих друг друга сердец. Поэтому, можно однозначно сказать, что этот праздник играет важную роль в сохранении традиций не просто русской культуры, но традиций значимости семьи и отношений в семье!» — прокомментировала Олеся Мурадьян. Специалист также подчеркнула, что в современном мире удивительным образом переплетаются как светские, так и религиозные традиции. И День семьи, любви и верности не стал исключением. Во-первых, праздник имеет религиозные истоки — это день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Поэтому в этот день паломники направляются в Муром, чтобы почтить память святых. Во-вторых, с 2008 года праздник стал активно отмечаться и в светской среде, а в этом году 28 июня был на законодательном уровне установлен указом президента в целях сохранения семейных ценностей. «Интересен и тот факт, что именно этот день пары часто выбирают для регистрации брака, о чем свидетельствуют данные загсов. Думаю, это тоже говорит о том, что восприятие праздника уже вышло за пределы лишь религиозного представления», — рассказала Олеся Мурадьян. Культуролог прокомментировала и попытки популяризировать День семьи, любви и верности в качестве альтернативы дню Святого Валентина. По словам Олеси Мурадьян, вопрос о сопоставимости праздников — дискуссионный. Практика показывает: есть те, кто отмечает первый праздник, есть те, кто второй, а существует прослойка, кто-либо отмечает оба, либо вообще уходит от размышлений на эту тему. Во-первых, оба дня имеют схожую тематику — любовь. Во-вторых, праздники имеют религиозные истоки — они посвящены памяти святых. Однако, если день Святого Валентина окутан какой-то дымкой версий, почему Валентин покровитель влюбленных, и эти версии крайне отличны, то день Петра и Февронии без вопросов и подтекста. По мнению спикера, это праздник уже состоявшейся любви, которая прошла все свои трудности и воплотилась в семейных узах. Таким образом, получается совсем другой посыл, чувствуется зрелость и значимость. «Поэтому, если не брать еще и разную культурную основу этих праздников, то, как главное, можно сказать: день Святого Валентина — это молодежный праздник, если его принимать вообще на русской почве, а День семьи, любви и верности — это праздник состоявшихся и уразумленных пар, а также тех, кто стремится к созданию нравственного мировоззрения у себя и своих близких. А если говорить о том, почему не смогли еще популяризировать это праздник, так здесь может быть несколько подводных камней: небольшой срок для восприятия, осознания значимости, а также не вульгаризированный, а осмысленный подход к самому дню, не просто как к празднику, а как дню, когда каждый признает сам, что он готов не просто любить, а быть всегда частью своей семьи, которой он верен и которая с ним на его жизненном пути!» — заключила Олеся Мурадьян.

11:12 08.07.2022 Активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» подарили около 10 тысяч ромашек жителям Мариуполя и России. Читайте подробнее: Жителям Мариуполя и России подарили около 10 тысяч ромашек

11:13 08.07.2022 Иван Куликов. Семья лесника. 1909

11:14 08.07.2022 Россия всегда была крепка семейными традициями, которые служат залогом здорового общества и сильного государства. Об этом 8 июля заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале, поздравляя жителей республики с Днем семьи, любви и верности. «Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать все трудности — это настоящая защита и опора для человека. Здесь мы учимся важнейшим вещам — любви, ответственности, прощению и взаимоуважению. Эти качества с детства прививались и в моей семье, которые со мной по жизни. Мои родители всегда были для меня примером и моей силой. Именно их поддержка и вера в меня и по сей день являются основой моих достижений», — сообщил он. Подробности в материале: Премьер-министр Башкирии рассказал о поддержке семей в регионе

11:28 08.07.2022 В Воронежской области наградят супружеские пары, которые прожили в браке 25 и более лет, сообщили в пресс-службе правительства региона. Церемонии, традиционно, проходят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом: В Воронежской области чествуют супружеские пары, проживших в браке 25 лет

11:40 08.07.2022 Медали «За любовь и верность» вручили 70 образцовым семьям в Приморье, прожившим в браке более 25 лет. Читайте также: В Приморье 70 супружеских пар наградили медалями «За любовь и верность»

11:44 08.07.2022 Семья остается оплотом чистой любви, искреннего доверия и взаимного уважения друг к другу. Об этом заявил глава города Тольятти Николай Ренц, поздравляя жителей города с Днем семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба городской администрации. Ренц отметил, что семья является неиссякаемым источником вдохновения и душевных сил, надёжной основой бережного сохранения и приумножения нравственных и культурных ценностей. Читайте также: Глава Тольятти поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности

11:56 08.07.2022 На Ямале уже два года осуществляются выплаты ко Дню семьи, любви и верности юбилярам супружеской жизни. За это время 520 ямальских семей получили денежное поощрение к юбилею свадьбы. Выплаты положены парам, прожившим в браке50,55,60, 65, 70 лет и более. Их размер равен величине супружеского стажа, сумма составляет от 50 до 70 тысяч рублей. Читайте также: На Ямале 520 ямальских семей получили выплаты к юбилею свадьбы

12:01 08.07.2022 С Днём семьи, любви и верности поздравили жителей республик глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Читайте подробнее: Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей с Днём семьи любви и верности

12:03 08.07.2022 В Чувашии расширили категорию граждан, которых обеспечат в приоритетном порядке жильём. Если в 2021 году в новые дома переехали семьи с восемью детьми, в 2022 году это коснётся семей с семью детьми. Подробнее:В 2022 году в Чувашии обеспечат жильём семьи с семью детьми

12:11 08.07.2022 В Чувашии 57% семей полностью потратили средства материнского капитала, большинство направили деньги на решение жилищных вопросов. Об этом: Большинство семей в Чувашии распорядились средствами маткапитала

12:16 08.07.2022 Провести всероссийскую акцию «Легендарные матери России» предложила депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия»). Об этом: В «Единой России» предложили провести акцию «Легендарные матери России»

12:33 08.07.2022 Лауреатов премии «Семья года» наградили в Омской области. Также губернатор региона Александр Бурков вручил медали «За любовь и верность». Как сообщили 8 июля в областном правительстве, церемония награждения приурочена ко Дню семьи, любви и верности. Читайте также: В Омской области растёт число многодетных семей

12:33 08.07.2022 Православных верующих и всех российских граждан поздравил с Днём семьи, любви и верности патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение предстоятеля Русской православной церкви опубликовано 8 июля на сайте РПЦ. «Семья призвана стать школой любви для ребенка, который затем, войдя во взрослую жизнь, передаст этот опыт и своим детям», — сказал патриарх. Читайте подробнее: Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Днём семьи, любви и верности

12:37 08.07.2022 Барнаул. В парке культуры и отдыха «Центральный» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Его посетили председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк. Мэрия Барнаула.

13:17 08.07.2022 В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники территориальных отделов ЗАГС Бессоновского района, города Сердобска и Сердобского района Пензенской области организовали торжественное чествование юбиляров семейной жизни Мишиных Александра и Татьяны, Ивановых Евгения и Валентины. Об этом: В Пензенской области растёт число супругов с 50-летним стажем

13:20 08.07.2022 Количество жителей с именами Пётр и Феврония подсчитали в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Белгородской области подсчитали Петров и Февроний

13:36 08.07.2022 В Кемеровской области в честь Дня семьи, любви и верности проходят фестивали, концерты, мастер-классы и торжественные встречи. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live». «Сохранение традиционных семейных ценностей — наша важнейшая задача. Мы должны помнить, что в России крепкая, дружная семья всегда была основой сильного государства», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. Об этом: Дружная семья всегда была основой сильного государства — глава Кузбасса

13:45 08.07.2022 С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей России заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе со своей женой Светланой. Видеообращение опубликовано 8 июля на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте». Об этом: Медведев с женой поздравили жителей России с Днём семьи, любви и верности

13:47 08.07.2022 В Коми сегодня, в День семьи, любви и верности, поженятся 116 пар. Больше всего заявлений подано в отделы загса Сыктывкара и Эжвинского района, а также Ухты. Об этом: В Коми в День семьи, любви и верности поженятся 116 пар

13:49 08.07.2022 Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День семьи, любви и верности вручил четырем парам, которые прожили в браке более 50 лет, памятные награды, сообщили 8 июля в пресс-службе областной администрации. Читайте также: Четыре семьи из Ленобласти, прожившие в браке 50 лет, получили награды

13:50 08.07.2022 В Волгоградской области 8 июля скрепят свой союз узами законного брака 172 пары, сообщает пресс-служба администрации региона. Об этом: В День любви, семьи и верности поженятся 172 пары волгоградцев

13:59 08.07.2022 В честь Дня семьи, любви и верности в Санкт-Петербурге организовали фотосессию для молодожёнов на станции метро «Пушкинская», которая считается одной из самых романтичных в Петербургском метрополитене. Однако воспользовалась этим предложение только одна пара. Корреспонденты ИА REGNUM узнали, как рождалась новая традиция Северной столицы. Читайте подробнее: «Пушкинская» для двоих: молодожёны Петербурга проигнорировали акцию в метро

14:01 08.07.2022 В Архангельской области средства материнского капитала чаще всего направляют на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. «С начала года Пенсионный фонд в Архангельской области и НАО направил 1,5 млрд рублей по заявлениям семей о распоряжении материнским капиталом. Более 2,5 тыс. обратившихся в ПФР родителей (57% от всех) использовали средства на улучшение жилищных условий, в связи с чем было выделено больше миллиарда рублей», — сообщили в отделении. Об этом: Жители Архангельской области чаще всего маткапитал вкладывают в жилье

14:02 08.07.2022 Почетные медали «За заслуги в воспитании детей» и «За любовь и верность» вручили родителям в Самаре. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что пять семей, в которых дети имеют достижения в работе, учебе, творчестве, спорте, искусстве и науке были удостоены почётных знаков «За заслуги в воспитании детей». Об этом: В Самаре семьям вручили медали за заслуги в воспитании детей

14:20 08.07.2022 Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил северян с Днем семьи, любви и верности. «Встретить своего человека, с которым хочется дальше идти по жизни — это большое счастье. Научиться принимать, вдохновлять, быть вместе и в радости, и в беде — большой труд. Сохранить верность и научиться прощать — огромная мудрость. С Днём семьи, любви и верности! Будьте счастливы и берегите родных!», — написал глава региона в соцсетях.

14:29 08.07.2022 С 8 июля 2022 года День семьи, любви и верности стал официальным праздником, указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Государство ежедневно поддерживает семьи с детьми, постоянно совершенствуя и делая более доступными меры поддержки. Национальный проект «Демография» — не исключение. Материнский капитал — одна их самых весомых и популярных мер поддержки национального проекта «Демография» с 2020 года положена и семьям с первенцами. А раньше он назначался только при рождении второго ребенка. Чтобы мамам было удобно его получать, государство сделало его оформление автоматическим — при регистрации ребенка в ЗАГСе уведомление о сертификате поступает в личный кабинет на портале Госуслуг. Очень удобно — не нужно никуда ходить и подавать дополнительные документы. Цены растут, растет и размер выплаты. С 2022 года правительство приняло решение об индексации материнского капитала по фактической инфляции. Так, в этом году за первенца можно получить 524,5 тыс. рублей, а при рождении второго доплатят еще 168,6 тыс. рублей. В 2023 году сумма будет больше. Читайте подробнее: День семьи, любви и верности: как помогает нацпроект «Демография»

14:35 08.07.2022 Ключи от микроавтобусов вручил пяти многодетным семьям губернатор Ростовской области Василий Голубев. Торжественная церемония состоялась сегодня, 8 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Читайте подробнее: Ростовский губернатор подарил многодетным семьям микроавтобусы

14:45 08.07.2022 В новосибирской дворце бракосочетаний сегодня, 8 июля, прошло торжественное почтовое гашение новой марки, впервые выпущенной ко Дню семьи, любви и верности. Об этом: День семьи, любви и верности в Новосибирске отметили гашением марки

14:47 08.07.2022 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, поздравил забайкальцев с праздником. В частности, в поздравлении говорится: «Поздравляю с Днем семьи, с Днем Святых Петра и Февронии. Их пример доказывает, что можно все преодолеть, все испытания, все сложности жизни терпением, трудом, заботой и поддержкой. Желаю счастья каждой семье, внимания, любви к детям, родителям, всем родным и близким, друг к другу». Читайте подробнее: Губернатор Забайкалья Александр Осипов: «Желаю счастья каждой семье»

14:48 08.07.2022 В Саратовской области восемь супружеских пар 8 июля были награждены медалью «За любовь и верность». «Семья — это то, на чем основывается государство. Искренне рад, что на саратовской земле есть такие люди. Миром правит любовь — любовь к человеку, детям, к своей малой и большой Родине. Вы сохранили любовь, стали примером своим детям, всем живущим в Саратовской области», — обратился к награжденным врио губернатора региона Роман Бусаргин. Читайте подробнее: Саратовским парам в День семьи, любви и верности вручили медали

14:56 08.07.2022 По случаю Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России сегодня, 8 июля, двенадцать семейных пар Забайкалья, которые прожили в браке более 25 лет, наградили медалями, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное мероприятие в честь праздника проходило в краевой филармонии. «Основанный на православных традициях праздник близок каждому человеку, независимо от его вероисповедания и национальной принадлежности. Потому что такие слова, как «семья», «любовь», «верность», близки каждому из нас. Отрадно наблюдать, что в нашем регионе растет количество семей, которые воспитывают двух и более детей. В настоящее время в Забайкалье 23 337 многодетных семей, в которых воспитываются 66 438 детей. В немалой степени этому способствует государство…». Читайте также: В Забайкалье наградили медалями «За любовь и верность»

15:05 08.07.2022 Сирень. @ИА REGNUM

15:19 08.07.2022 Государственные награды, знаки родительской славы, вручил 8 июля двум многодетным родителям губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Читайте подробнее: Две волгоградские семьи отметили знаками родительской славы

15:25 08.07.2022 В Пензенской области в 2021 году зарегистрировали 6729 браков, это на 12,4% больше, чем годом ранее. Читайте подробнее: В Пензенской области растёт число браков

15:27 08.07.2022 В Ростове-на-Дону сегодня, 8 июля, зарегистрировали брак 104 пары. Об этом в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко, поздравляя земляков с праздником. Об этом: В День семьи, любви и верности в Ростове-на-Дону поженились 104 пары

15:41 08.07.2022 В Тюменской области для многодетной семьи православного священника будет построен дом в селе Чёрном Вагайского района. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале в День семьи, любви и верности. В семье священнослужителя Владимира Климова воспитывается 11 детей. Новый дом должен быть готов к концу 2022 года. Читайте также: Тюменский губернатор подарил дом многодетной семье священника

15:46 08.07.2022 В Ростове-на-Дону состоялся торжественный приём по случаю Дня семьи, любви и верности. Юбиляров семейной жизни поздравил донской губернатора Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона. Читайте также: Ростовский губернатор поздравил юбиляров семейной жизни

16:01 08.07.2022 Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба областного правительства. «Сильная, крепкая, дружная семья — основа здорового общества, залог развития и процветания Самарской области и всей России. Она служит связующим звеном между поколениями и испокон веков является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций нашего народа. Именно в семье человек обретает крылья, чтобы творить, созидать, работать на благо своих близких и нашей могучей страны», — приводит пресс-служба слова главы области. Подробности в материале: Глава Самарской области: дружная семья — залог развития всей России

16:15 08.07.2022 Семья. Дарья Антонова @ИА REGNUM

16:50 08.07.2022 С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя празднование Дня любви, семьи и верности. Об этом: Володин заявил о провале попыток навязать России чуждые ценности

17:21 08.07.2022 Вячеслав Володин. duma.gov.ru

17:42 08.07.2022 Сегодня в Мелитопольском ЗАГСе состоялась первая регистрация брака. Читайте подробнее: В ЗАГСе освобожденного Мелитополя состоялась первая регистрация брака

17:51 08.07.2022 В Нижегородской области 305 пар сыграли свадьбу в День семьи, любви и верности, который отмечается в России сегодня, 8 июля. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС по региону. Читайте также: Рекордное число нижегородских пар поженились в День семьи

18:29 08.07.2022 С 8 июля 2022 года День семьи, любви и верности стал официальным праздником, указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Государство ежедневно поддерживает семьи с детьми, постоянно совершенствуя и делая более доступными меры поддержки. Национальный проект «Демография» — не исключение. Читайте также: День семьи, любви и верности: как помогает нацпроект «Демография»

19:36 08.07.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин — о семье, любви и верности. «В этом году праздник впервые отмечается официально. Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей. А как вы считаете?» — написал он в своём телеграм-канале.

19:40 08.07.2022 Тюльпаны. @ИА REGNUM

20:03 08.07.2022 Глава ДНР Денис Пушилин посвятил свой пост в телеграм-канале Дню семьи, любви и верности. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди…» И сейчас спасает наших бойцов на передовой любовь дорогих людей. Она не просто спасает — удесятеряет силы. Парни ежедневно совершают подвиги и приближают победу, потому что за их плечами любимые люди. И в тылу, которого фактически нет сейчас в Республике, выдержать все испытания этого непростого периода помогает поддержка родных и близких. Когда друг за друга горой. Так что День любви, семьи и верности, который мы сегодня отмечаем так же, как и вся Россия, для нас имеет особое значение. На первый взгляд, этот праздник очень личный, и в то же время — очень важный для нас. Донецкая Народная Республика с первых дней своего существования особое внимание уделяла политике в сфере поддержки семей, материнства и детства. Ведь крепкая семья — основа здорового общества, у которого есть будущее. Дорогие друзья! Желаю всем, прежде всего, мира, пусть в ваших семьях всегда царят тепло, взаимопонимание, взаимоподдержка и любовь».

20:41 08.07.2022 Семейные фотографии можно было получить от VK в честь праздника. Подробности в материале: Ко Дню семьи, любви и верности запустили фотопроект

21:16 08.07.2022 Символ праздника — ромашки. Дарья Драй @ИА REGNUM

22:17 08.07.2022 Власти Северной Осетии в День семьи, любви и верности вручили 70 супружеским парам медали «За любовь и верность». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

22:47 08.07.2022 70 супружеских пар в Северной Осетии получили медали «За любовь и верность». alania.gov.ru