Иркутск, , 07:27 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 8 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8693 человека (0 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 296 468 (+59 за сутки), столько же было накануне.

Госпитализированы 248(+8 за последние сутки). В то же время выздоровел 292 321 пациент (+49 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 704 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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