Куала-Лумпур, , 07:26 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в королевстве выросло до 35 795 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 4020 носителей SARS-CoV-2, причем девять из них приехали из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 586 322 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 33 839 активных случая заболевания COVID-19. При этом 45 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.