Абуджа, , 07:25 — REGNUM По меньшей мере 27 заключенных, бежавших ранее из тюрьмы в столице Нигерии Абудже, удалось поймать и вернуть под арест. Об этом сообщили в пресс-службе Нигерийской тюремной системы (NPS).

Заключение в тюрьме Aapo Haapanen

Они бежали после атаки на учреждение, которую совершили боевики террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего тюрьму, по сведениям МВД Нигерии, изначально покинуло около 600 человек. Более половины беглецов смоги поймать.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля группа неизвестных с оружием напала на передовую группу охранников нигерийского президента Мухаммаду Бухари, следовавшую в штат Кацина.

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