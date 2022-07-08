Красноярск, , 07:25 — REGNUM По состоянию на утро 8 июля в Красноярском крае зарегистрировано три лесных пожара на площади 58 га — в Кежемском и Таймырском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в министерстве лесного хозяйства региона.

Лесной пожар (сс) Kaibab National Forest

В тушении принимают участие более 90 человек. Населённым пунктам пожары не угрожают, заверили в минлесхозе.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили четыре лесных пожара на площади 9,7 га — в Иланском, Нижнеингашском и Шушенском районах. По словам специалистов, возгорания могли возникнуть из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на посещение лесов действуют на севере Красноярского края.

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