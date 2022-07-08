Москва, , 07:24 — REGNUM В пятницу, 8 июля, в Москве будет переменная облачность, по области местами небольшой дождь, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 9 июля в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер северный 5−10 м/с, ночью — переменных направлений 3−8 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В субботу, 9 июля, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +23… +28 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, при грозе порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

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