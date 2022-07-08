Якутск, 8 июля 2022, 07:29 — REGNUM Площадь территории Якутии, пройденная огнём лесных пожаров, в восемь раз меньше, чем в 2021 году. Количество возгораний на природных территориях республики в три раза ниже, написал в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.
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Он провёл заседание комиссии по ЧС, где обсуждалась борьба с лесными пожарами. Айсен Николаев подчеркнул, что дожди, которые начались в регионе, нужно использовать максимально эффективно и дотушить уже локализованные возгорания в кратчайший срок. Особое внимание глава региона поручил обратить на Усть-Майский, Алданский и Мирнинский районы.
Как сообщало ИА REGNUM, 80 возгораний насчитывается на природных территориях в Якутии на 8 июля. Их общая площадь превышает 50 тыс. га.