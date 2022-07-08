Владивосток, , 07:21 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поздравляя жителей края с Всероссийским Днём семьи, любви и верности отметил, что семейные ценности во все времена были и остаются главными для каждого человека.

Семья eluela31

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По словам главы Приморья, семья наполняет жизнь смыслом, дает силы преодолеть все невзгоды и трудности, учит любить и уважать друг друга, заботиться о родных и близких.

«Крепкая, дружная семья всегда была основой любого общества, хранителем его духовно-нравственных ценностей.

Выражаю искреннюю признательность родителям, достойно воспитывающим детей, и супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. Пусть молодые семьи берут пример с тех, кто долгие годы хранит любовь и искренность отношений. Особенно хочу поблагодарить многодетные семьи и те, в чьих домах приемные малыши стали родными и любимыми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд!

Желаю всем счастья, любви и гармонии. Храните семью, растите детей — наше будущее и наши надежды», — пожелал Олег Кожемяко.

В Приморье на различные выплаты и компенсации семьям в 2021 году из краевого бюджета выделено около 13,5 млрд рублей, в этом году планируется — 14,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, с Днём семьи, любви и верности поздравил жителей России глава Якутии Айсен Николаев.