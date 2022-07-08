Москва, 8 июля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Для тех, кто только планирует завести семью, и для тех, кто уже счастлив в браке, работают специальные электронные сервисы Госуслуг. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» доступны они не только в День семьи любви и верности, но и в любой день в году, 24 часа в сутки.

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Ежедневно на портале сотни человек подают заявления в ЗАГС, оформляют выплаты, записывают детей на кружки и в школу. Более 700 тыс. пар с начала 2022 года подали на Госуслугах заявления на регистрацию брака.

Чтобы сделать это, достаточно заполнить заявление, выбрать дату и ЗАГС, указать данные второй половины и получить ее согласие (госпошлину будет оплачивать тот, кто одобряет заявление). В среднем более 110 тыс. заявлений в ЗАГС ежемесячно подают через Госуслуги. И каждый год этот показатель увеличивается (в прошлом году он составлял около 70 тыс.).

«Милая, давай подадим заявление на Госуслуги», — молодые пары все активнее пользуются онлайн-сервисами государственного портала, рост пользователей в полтора раза за год — это значимый показатель. Особенно удобно не ходить по инстанциям, чтобы, например, подать заявку на включение в реестр многодетных семей или записать ребёнка в секцию — такие сервисы в один клик делают жизнь качественно лучше. В конечном итоге государство даже через программы цифрового развития убирает бюрократические препоны для наибольшего удобства получения льгот и услуг, связанных с жизнью молодой семьи, новое поколение без таких цифровых инструментов вообще свою жизнь сложно представляет и к сервисам государства предъявляет не меньшие требования, чем к коммерческим приложениям», — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

Для молодых родителей на портале Госуслуг работает сервис «Рождение ребенка». Он позволяет зарегистрировать рождение ребенка онлайн, а в будущем благодаря ему для детей будет автоматически оформляться полис ОМС и можно будет зарегистрировать ребенка по месту жительства без посещения МВД.

Для тех, чьи дети уже подросли, на портале доступны запись в школу, детский сад, на кружки и секции. В детский сад через Госуслуги в этом году записали уже почти 1 млн детей, а для записи в школу подали почти 270 тыс. заявлений.

Различные выплаты и льготы для семей с детьми тоже можно оформить на Госуслугах. Так, за сертификатом на материнский капитал при помощи портала в 2022 году обратились более 160 тыс. родителей. А статус многодетной ежемесячно при помощи Госуслуг получают порядка 4,5 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, портал Госуслуг развивается благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Повышение качества и удобства госуслуг, а также увеличение количества госуслуг, которые можно получить онлайн — одна из целей национального проекта «Цифровая экономика».

Так, к 2024 году 200 массовых госуслуг можно будет получать в электронном виде без лишних походов по учреждениям.