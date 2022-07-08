На Камчатке вертолёт с детьми совершил вынужденную посадку на вулкан
Петропавловск-Камчатский, 8 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. На Камчатке вертолёт, который перевозил детей с экскурсии в Долине гейзеров, 8 июля был вынужден совершить незапланированную посадку. Пилот посадил борт прямо в кальдере вулкана Узон, об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор края Владимир Солодов.
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Решение о посадке экипаж принял из-за обнаруженной технической неисправности. Никто не пострадал. За детьми вылетел запасной вертолёт.
Солодов пообещал разобраться в случившемся, а также поручил проверить техническую готовность вертолетов, которые осуществляют перевозки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мирнинском районе Якутии упал вертолёт, два человека получили травмы. На борту находились капитан воздушного судна и пассажир.