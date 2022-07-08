Оренбург, 8 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2022 года специалисты Россельхознадзора запретили ввоз 1,3 тыс. тонн подкарантинной продукции на территорию России. Причиной названы обнаруженные карантинные объекты, отсутствие сопроводительных документов и недействительные фитосанитарные сертификаты, сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по региону.

jorisamonen Овощи

По данным ведомства, в пунктах пропуска через государственную границу РФ на фитосанитарных контрольных постах, складах временного хранения и в местах доставки осуществлён контроль в отношении 92,5 тыс. тонны ввозимой импортной подкарантинной продукции. Её объём по сравнению аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14%.

Продовольствие (овощи, фрукты, бахчевые, сухофрукты, орехи) поступало из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Турции, Китая и Афганистана.