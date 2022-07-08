История вопроса

Малый бизнес – это предпринимательство, основанное на работе малых предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов или деятельности без образования юридического лица. В разных странах понятие «малый бизнес» определяться по объёму капитала, обороту или количеству занятых в бизнесе людей.

Малый бизнес играет большую роль в капиталистической экономике. Он занимает рыночные ниши, неинтересные для среднего и крупного бизнеса, гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, в стабильные времена создаёт много рабочих мест. Также он позволяет поддерживать социальную стабильность, создавая для большого количества людей иллюзию самостоятельности в принятии решений. Недостатками малого бизнеса является невозможность долговременного планирования и работы в капиталоёмких областях, низкий уровень компетентности, а также большая уязвимость в кризисных ситуациях в экономике.

Согласно законодательству Российской Федерации критериями отнесения к категории малого бизнеса являются численность работающих до ста человек и годовой доход до 800 млн рублей. Кроме того, малые предприятия не могут иметь в уставном капитале более 25%, принадлежащих государству, муниципальным образованиям, иностранным гражданам и некоммерческим организациям. Доля лица, не участвующего в работе предприятия не должна превышать 49%.

Большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России заняты в торговле.

Государства обычно декларируют свою заинтересованность в развитии малого предпринимательства. Для малого бизнеса существуют различные программы помощи, льготного кредитования и т.п.

