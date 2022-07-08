Большой Камень, Приморский край, 8 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Вторичное сырье в Приморье будет использоваться для производства строительных материалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Предварительное соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали управляющая компания промышленного парка «Большой Камень» и ООО «Гиперион».

Уже выбран земельный участок, ведутся работы по межеванию и постановка на кадастровый учет.

Перерабатывающий комплекс построят в городе Большой Камень.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области предприятия по выпуску кирпича, бетона, цемента, железобетонных изделий, тепло- и гидроизоляционных материалов работают стабильно.