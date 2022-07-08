Макао, Китай, , 07:11 — REGNUM Власти китайского специального административного района Макао решили переоборудовать еще два местных отеля в медицинские учреждения, где будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о восточном крыле гостиницы Grand Lisboa и об отеле Grand Hyatt. Для приема больных будут использованы 800 номеров. С помощью указанных шагов власти Макао пытаются увеличить пропускную способность медучреждений для борьбы со вспышкой COVID-19 в городе.

Ранее в карантинные центры были превращены отели Sands China Sheraton и Londoner. В Макао есть только одна государственная больница, из-за чего правительство организовало в городе временный госпиталь на базе спортивного комплекса, где местным медикам помогают около 600 врачей из других регионов Китая.

7 июля в Макао было зафиксировано 128 новых случаев заражения коронавирусом и общее число подобных фактов, выявленных с середины июня, достигло 1215. На карантине в городе находятся более 15 тысяч человек.

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