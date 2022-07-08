Якутск, , 07:14 — REGNUM 80 возгораний насчитывается на природных территориях в Якутии. Их общая площадь превышает 50 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар

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Ведутся работы по тушению 19 возгораний на территории в 7,5 тыс. га. За сутки в республике ликвидировали 17 пожаров, локализовали — семь, обнаружили — девять, в том числе один на землях иных категорий.

«Всего на тушение лесных пожаров привлечены 668 человек, из них 449 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 161 сотрудник лесопожарной службы, 58 добровольцев из числа местного населения. Задействована 41 единица техники», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 июля в Якутии насчитывалось 87 лесных пожаров. Больше всего возгораний в Нерюнгринском, Алданском и Усть-Майском районах республики.