Нижневартовск, Югра, 8 июля, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Нижневартовске разразился скандал из-за картин, которые не допустили к демонстрации в арт-резиденции «Ядро». Одна из художниц пыталась представить на суд зрителей картины, содержание которых один из городских депутатов счёл порнографическим, сообщает Муксун. fm.

N-vartovsk.ru Монумент «Покорителям Самотлора» в Нижневартовске

Нижневартовский депутат Денис Гришин (КПРФ) обратился к уполномоченной по правам человека в Югре Наталье Стребковой с требованием проверить картины на предмет наличия в них порнографии и выяснить, был ли в арт-резиденции Нижневартовска доступ несовершеннолетних к просмотру данных картин. Судя по содержанию жалобы омбудсмену, на самой выставке парламентарий не был, но видел буклет, на котором были запечатлены неподобающие картины.

В горадминистрации Нижневартовска пояснили, что выставка проходила 23 июня в рамках дня открытых дверей в арт-резиденции.

«Все экспонированные на выставке изображения соответствуют нормам российского законодательства. Картин с пошлым содержанием или оскорбляющих чувства граждан на выставке представлено не было. Изображения, которые в данный момент распространяются в СМИ и в соцсетях, не были экспонированы. Это фотографии из буклета, который принесла художник. Молодежный центр принимает на себя обязательства в дальнейшем более детально проверять то, что могут принести с собой участники мероприятия», — отметили в мэрии Нижневартовска.

На данный момент по данному факту назначена служебная проверка, добавили в горадминистрации столицы Самотлора.