Техас, США, 8 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошёл на трубопроводе, принадлежащем компании Energy Transfer в американском штате Техас. Об этом 7 июля сообщил телеканал ABC.

Dave Hogg Пожар

Взрыв с последующим возгоранием произошёл в городе Уоллис в округе Фот-Бенд. ЧП случилось на изолированной территории, после взрыва над трубопроводом образовался столб пламени высотой несколько десятков метров. Очевидцы отмечают, что пламя можно увидеть с расстояния около 48 км.

Жителей районов, прилегающих к местности с взорвавшимся трубопроводом, эвакуировали из соображений безопасности. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время устанавливается причина взрыва, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что житель Сахалина получил сильные ожоги при взрыве битума.