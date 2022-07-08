Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил многомиллионный иск от одного из старейших заводов — ПАО «Звезда» к другому крупному налогоплательщику региона — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Дело рассмотрят 1 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от ПАО «Звезда» подан 14 июня 2022 года. Сумма требований, заявленных как задолженность, составляет 17 049 043,86 рубля. Дело рассматривает судья Стрельчук.

Ещё один иск от завода «Звезда» к «Пелле» был подан в середине июня 2022 года, но сумма требований по нему не большая — около 507 тыс. рублей. Дело приняли к производству в порядке упрощенного производства.

Также в июле 2022 года претензии от кредитора получил и завод «Звезда», с которого требуют почти 22 млн рублей. А к «Пелле» в апреле претензии на 21,9 млн рублей имело АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи».