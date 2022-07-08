Артём, Приморский край, , 07:08 — REGNUM Митинг-концерт «Сила V правде» в поддержку проведения специальной военной операции в защиту Донбасса состоялся 7 июля в приморском городе Артём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Митинг в Приморье Иван Дякин, Правительство Приморского края

Митинг проходил на площади перед Дворцом культуры и объединил активистов со всего Приморья. Каждый из участников своим присутствием ещё раз выступил за решение президента РФ Владимира Путина и подтвердил, что сила нашей большой и многоликой страны — в единстве её народа.

В преддверии митинга-концерта на площади открылась передвижная выставка «Гордость России — Гордость Приморского края» с портретами земляков, удостоенных звания «Герой Российской Федерации». 12 мужчин-воинов и одна женщина навсегда стали примером настоящего мужества, стойкости и отваги для последующих поколений. Кроме того, восемь приморцев были удостоены посмертно медали «Золотая звезда».

«Наша страна никогда не была агрессором и оккупантом, она всегда боролась за мир, международную безопасность, собственную независимость и суверенитет. В этом — историческая правда. Правда заключается и в том, что именно наша страна, наши деды и прадеды, свернули шею фашизму в годы Великой Отечественной войны. И сегодня мы опять стоим перед необходимостью сказать свое слово, сделать все, чтобы пресечь нацистскую гидру, которая сформировалась на Украине», — сказал на митинге председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик.

Одним из ключевых моментов митинга-концерта стало открытие нового арт-объекта в Артеме с ярким названием «Победа». Это конструкция в виде символа «V», на которую повязали бело-сине-красные ленточки в стиле флага Российской Федерации. Этот обряд стал выражением поддержки воинам, задействованным в СВО.

Во время концерта прозвучали многие любимые отечественные патриотические песни. Для гостей выступили ведущие артисты и творческие коллективы Приморья.

Митинг-концерт в Артеме — часть масштабной акции «Сила V правде». Подобные мероприятия в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих свой долг в Донецкой и Луганской Народных Республиках, ранее уже проходили во многих крупных городах края — это Владивосток, Уссурийск, Большой Камень, Спасск-Дальний.

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