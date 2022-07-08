Оренбург, , 07:03 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда мужчине, который был травмирован в результате ДТП, сообщили 8 июля в пресс-службе Дзержинского районного суда города.

Деньги Захар Степанов © ИА REGNUM

Истец указал, что в июне 2021 года на краю проезжей части были сбиты два пешехода. Один из них получил открытый перелом обеих костей левой голени. Потребовались две операции и установка аппарата Елизарова.

Мужчина потребовал с виновника ДТП 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд удовлетворил это требование.