с. Себян-Кюель, 8 июля 2022, 07:04 — REGNUM Жителей села Себян-Кюель в Кобяйском районе Якутии отселяют в пункт временного пребывания из-за паводка. Подтоплены больше десяти дворов многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в оперативном штабе региона.
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Из берегов после обильных дождей вышла река Суланичан. Своё жильё вынужденно покинули 32 человека, в том числе 12 детей и один инвалид. По информации главы села, подтопленных дворов 15, в пункте временного размещения находятся 19 человек. Причиной подтопления домов называют прорыв дамбы на реке.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из-за сложной паводковой ситуации нет автомобильного сообщения с шестью населёнными пунктами. Продукты туда доставляют баржами, жителей транспортируют на самолёте.