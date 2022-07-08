с. Себян-Кюель, , 07:04 — REGNUM Жителей села Себян-Кюель в Кобяйском районе Якутии отселяют в пункт временного пребывания из-за паводка. Подтоплены больше десяти дворов многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в оперативном штабе региона.

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Из берегов после обильных дождей вышла река Суланичан. Своё жильё вынужденно покинули 32 человека, в том числе 12 детей и один инвалид. По информации главы села, подтопленных дворов 15, в пункте временного размещения находятся 19 человек. Причиной подтопления домов называют прорыв дамбы на реке.

«Горные реки имеют свойство подниматься за считанные минуты, и так же быстро уровень воды спадает. В данное время вода постепенно уходит с затопленных территорий. Уровни уже ниже критических отметок. Дождь, который шел три дня, утихомирился. Моросит. Причиненный ущерб будет посчитан, как только вода спадет. По существующему договору недропользователи на безвозмездной основе проведут берегоукрепительные работы», — отметила глава села Себян-Кюель Алёна Кривошапкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из-за сложной паводковой ситуации нет автомобильного сообщения с шестью населёнными пунктами. Продукты туда доставляют баржами, жителей транспортируют на самолёте.