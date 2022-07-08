Токио, 8 июля, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Япония не будет комментировать отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании и возможные последствия этого события для развития отношений Лондона и Киева. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Сэйдзи Кихара 8 июля заявил на пресс-конференции в Токио.

Chatham House Борис Джонсон

Сэйдзи Кихара «Мы хотели бы воздержаться от комментариев касательно внутренней и внешней политики других государств. Тем не менее хотим подчеркнуть, что при премьере Джонсоне взаимодействие Японии и Великобритании стало крепким, как никогда ранее».

По словам чиновника, Япония продолжит тесно сотрудничать с Великобританией по основным вопросам. В их числе — разработка в рамках группы стран G7 единых подходов к агрессии России против Украины и реализация концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на прочность союза Вашингтона и Лондона.

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