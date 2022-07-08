Оренбург, 8 июля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В Оренбурге 8 июля специалисты дорожного хозяйства из разных регионов России обследуют мосты и путепроводы. В частности, они посетят Илекскую развязку, мостовые сооружения на пр. Братьев Коростелевых, улице Юркина, сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Путепровод

Стоит отметить, в областном центре проходит семинар Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса «АСДОР». На площадке Оренбургского госуниверситета собрались более 20 представителей дорожной отрасли. Среди них — производители современного оборудования, разработчики эффективных технологий, подрядчики, ученые и специалисты дорожного хозяйства из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Самары и других регионов России. Они обмениваются опытом в сфере ремонта дорог и мостовых сооружений с применением инновационных технологий и материалов.

Добавим, в Оренбурге числится 14 мостов и путепроводов. Все они построены в 80-е годы, поэтому большинство нуждается в капитальном ремонте.

После обследования мостов Оренбурга примут знаковые технические решения. Будут созданы рабочие группы, которые начнут вплотную заниматься искусственными сооружениями на территории города.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работает программа приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений. Мы надеемся, что Оренбург войдёт в программу уже в ближайшее время. На это будет направлена наша планомерная совместная работа», — сказал заместитель главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Виталий Чижков.