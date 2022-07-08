Аргаяш, Челябинская область, 8 июля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Челябинской области трое жителей Аргаяшского района пойдут под суд за покушение на убийство мужчины. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Установлено, что в ходе конфликта потерпевший публично нанёс одному из обвиняемых телесные повреждения. В связи с этим у последнего возник умысел на убийство. К совершению преступления он привлёк двоих своих знакомых.

В итоге они преградили дорогу автомобилю гражданина и выстрелили в лобовое стекло. Потерпевший попытался скрыться, тем не менее несколько пуль его настигли. А затем один из нападавших выстрелил в область головы прицельно не менее четырёх раз.

Решив, что потерпевший скончался, нападавшие скрылись. Однако он выжил, в том числе благодаря своевременной медицинской помощи.