Киев, 8 июля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Территориальные уступки Киева в пользу России объявил невозможными президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в своём интервью телекомпании CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Украинский лидер заявил о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта путём утери части территорий Украины в пользу Москвы. По словам Зеленского, украинцы никогда не согласятся уступить свою землю и Киев будет постоянно повторять эту свою позицию и доказывать свою приверженность ей.

Также глава Украины заявил, что не видит иных гарантий безопасности для своей страны, кроме как под эгидой НАТО. Зеленский уточнил, что считает неверным решение не принимать Украину в Североатлантический альянс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский раскритиковал США за недостаточную поддержку Украины.