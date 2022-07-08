Якутск, 8 июля 2022, 07:00 — REGNUM С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей России глава Якутии Айсен Николаев. Пожелания он написал 8 июля в своём телеграм-канале.
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Глава региона подчеркнул, что сегодня этот праздник в России в первые отмечают как государственный благодаря указу президента страны Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя жителей края с Днём семьи, любви и верности, отметил, что чувствует надежную опору и поддержку дома и это помогает ему преодолевать трудности и любые невзгоды.