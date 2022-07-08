Оренбург, 8 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области в первом полугодии 2022 года ввели в эксплуатацию 380 тыс. квадратных метров жилья. Прошлогодний показатель превышен на 33%. Об этом губернатор Денис Паслер отчитался перед главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным во время рабочей встречи в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

На 44% вырос показатель по индивидуальному жилью — в регионе построено 314 тыс. кв. метров жилой площади. Объем сданного многоквартирного жилья составил 69 тыс. квадратных метров.

За январь–июнь выдано 60 новых разрешений на строительство 181 тыс. квадратных метров многоквартирных домов. На 1 июля в регионе действуют 284 разрешения на строительство общей площадью 1 млн 53 тыс. кв. метров. Градостроительный потенциал Оренбуржья составляет 350 тыс. квадратных метров.