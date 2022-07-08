Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 06:48 — REGNUM Неизвестный мужчина бросил пиротехническое изделие в толпу сторонников бывшего президента Бразилии Лулы да Силвы в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба полиции региона.

Рио де Жанейро

«Мужчина, проникший на территорию мероприятия в районе Синеландия, бросил пиротехническое устройство за заграждение, отделявшее пространство у сцены», — заявили в ведомстве.

Бразильские СМИ уточняют, что инцидент произошел спустя час после начала митинга сторонников да Силвы. При этом сам бывший президент Бразилии к этому моменту на мероприятие еще не явился.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было. Бросавший пиротехнику неизвестный попытался скрыться с места происшествия, однако его смогла задержать полиция. На допросе он рассказал, что взрывпакет он изготовил самостоятельно из фекалий и прочих элементов.